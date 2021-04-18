ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı - Son Dakika

ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı

18.04.2021 10:49
ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı ve editörlüğünü yaptığı kitaplar yayımladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı ve editörlüğünü yaptığı kitaplar yayımladı.

ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Çakır'ın editörlüğünde 24 bölümden oluşan 'Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Sciences', Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in hazırladığı 'Afet Yönetimi' ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacı Murat Şahin'in editörlüğünü yaptığı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Savaş Duman, Doç. Dr. İlyas Karabıyık ve Öğr. Gör. Figen Şahin'nin de yazar olarak katkıda bulunduğu 'Spor Yönetimi' adlı kitaplar yayımladı.

"Dünyanın en prestijli akademik yayın evlerinden birinde yayımlandı"

ADÜ Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Engin Çakır'ın editörlüğünde 24 bölümden oluşan 'Contemporary Issues with Multidisciplinary Perspectives on Social Sciences' adlı kitap, dünyanın prestijli akademik yayınevlerinden olan özel bir yayınevi tarafından yayımlandı. ADÜ'den Prof. Dr. Necmiye Cömertler, Doç. Dr. Engin Çakır, Doç. Dr. Çağrı Köroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Metin Dam, Dr. Öğr. Üyesi Gülizar Seda Yılmaz, Arş. Gör. Dr. Büşra Kutlu Karabıyık, Arş. Gör. Dr. Burcu Yılmaz ve Arş. Gör. Sidre Gül Bige Göcekli bölüm yazarı olarak kitaba katkıda bulundu.

"Doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin ve afetlerin insan yaşamının ayrılmaz unsurlardır"

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in hazırladığı 'Afet Yönetimi' adlı kitap, Mart 2021'de yayımlandı. Doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin ve afetlerin insan yaşamının ayrılmaz unsurları olduğunu belirten Prof. Dr. Fatma Neval Genç, küresel ve ulusal ölçekte kriz ve afetlerin, siyaset ve yönetimin mücadele etmek zorunda olduğu, önemleri giderek artan temel konular olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Fatma Neval Genç, "Ülkemizde de özellikle doğal afetlerin neden olduğu sonuçlar ve tüm ülkeleri etkileyen Covid-19 salgını, kriz ve afetlerin toplumsal, siyasal, ekonomik yapı içindeki önemini göstermektedir. Bu kitap, afetler konusunu kamu yönetimi bakış açısından ele almakta. Kavramsal çerçeveden, küresel ölçekte afetlerle mücadele stratejilerinden hareketle, uygulama boyutunda ağırlıklı olarak Türkiye özelinde afetleri, afet yönetim süreçlerini yaşanan afet tecrübeleri çerçevesinde değerlendirmektedir" sözleriyle kitap içeriği hakkında bilgi verdi.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacı Murat Şahin'nin de editörlüğünü yaptığı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Savaş Duman, Doç. Dr. İlyas Karabıyık ve Öğr. Gör. Figen Şahin'nin de yazar olarak katkıda bulunduğu 'Spor Yönetimi' adlı kitap da yayımlandı. Spor yönetimi alanında makale, bildiri ve tezlerin yer aldığı eser, bibliyografi kitabı olarak spor bilimleri alanında tanınmış uluslararası bir kitabevi tarafından yayımlandı. - AYDIN

ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı
ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı
ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı

Siyaset, Kitap, Aydın, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kısa devre yapan trafo adeta bir bomba gibi patladı! İlginç anlar kamerada Kısa devre yapan trafo adeta bir bomba gibi patladı! İlginç anlar kamerada Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor Tıp doktoru MHP'li vekilden ilginç aşı çıkışı: Yaptırmayana ceza kesilsin, kanun bunu sağlıyor Kritik görüşmeye damga vuran olay! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi Kritik görüşmeye damga vuran olay! Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı Son Dakika: İran'da korkutan deprem! Nükleer tesisin bulunduğu kent 5,9'la sallandı         
10:05
Dağınık olduğu gerekçesiyle kendisini uyaran dedesini döverek öldürdü Dağınık olduğu gerekçesiyle kendisini uyaran dedesini döverek öldürdü         
09:16
Montrö bildirisini imzaladığı için ayağına elektronik kelepçe takılan Emekli Amiral Kıyat: Beynim ölünceye kadar özgür Montrö bildirisini imzaladığı için ayağına elektronik kelepçe takılan Emekli Amiral Kıyat: Beynim ölünceye kadar özgür         
08:59
Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti         
07:56
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti         
07:18
İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun         
00:06
Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz         
22:00
Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor         
17:42
17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı         
16:12
Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı         
14:43
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu         
10:45
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, Esra Erol'un stüdyosunda annesine saldırdı         
07:52
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 10:55:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ öğretim üyelerinin kitapları yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei