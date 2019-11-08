Son Dakika Haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Arslan'ın kitabı yayımlandı
Son Dakika Güncel ADÜ Öğretim Üyesi Arslan'ın kitabı yayımlandı

ADÜ Öğretim Üyesi Arslan'ın kitabı yayımlandı

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Arslan'ın editörlüğünü üstlendiği "Küreselleşen Dünyada İletişim Üzerine Disiplinler Arası Yaklaşımlar" kitabı, Kasım 2019'da yayınlandı.

ADÜ Öğretim Üyesi Arslan'ın kitabı yayımlandı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Arslan'ın editörlüğünü üstlendiği "Küreselleşen Dünyada İletişim Üzerine Disiplinler Arası Yaklaşımlar" kitabı, Kasım 2019'da yayınlandı.


İletişimin iç içe geçmiş çok sayıda benzer ve farklı özellikleri barındıran disiplinler arası bir alan olduğunu ifade eden Arslan, bu kitapta medya araştırmaları, kültürler arası iletişim ve sosyal medya çalışmalarını ön plana çıkardıklarını dile getirdi. Ayrıca Arslan, kitapta sekiz ayrı konunun çalışıldığını ve on yazarın yazdığı bölümlerin yer aldığını söyledi. Arslan, "Yazar arkadaşlarımız, medyayı çeşitli yönlerden ele aldıkları çalışmalarla bu kitaba katkı sağladı. Kitap, altı aylık bir çalışmanın ürünüdür. Bilime ve iletişim alanına katkı sağlayacağına inanıyorum. Yazar olarak yer alan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 8 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman'ın yayın tarihini duyurdu Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın "Neden beni sevmiyorsunuz?" sözleri duygulandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 15:21:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Arslan'ın kitabı yayımlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]