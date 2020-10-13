ADÜ Öğretim Üyesi Bildiren, Bilim Kurulu'nda görevlendirildi - Son Dakika

ADÜ Öğretim Üyesi Bildiren, Bilim Kurulu'nda görevlendirildi
13.10.2020 15:23
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yetenekliler Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Bilim Danışma Kurulu'nda görevlendirildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bildiren, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yetenekliler Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Bilim Danışma Kurulu'nda görevlendirildi.
Özel yetenekli öğrencilerin eğitim ve öğretimi için modeller belirlenmesi, programlar geliştirilmesi adına çalışmalar yürüten kurulda yer alacak olan Doç. Dr. Ahmet Bildiren, bilimsel çalışmaların yapılması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN
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