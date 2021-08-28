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ADÜ Öğretim Üyesi Çevik'in iki araştırma projesine TÜSEB desteği - Son Dakika

ADÜ Öğretim Üyesi Çevik'in iki araştırma projesine TÜSEB desteği

28.08.2021 13:46
ADÜ Öğretim Üyesi Çevik'in iki araştırma projesine TÜSEB desteği, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik'in yürütücülüğü yaptığı proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Yenilikçi İlaç Geliştirme Stratejik AR-GE Proje Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik'in yürütücülüğü yaptığı proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Yenilikçi İlaç Geliştirme Stratejik AR-GE Proje Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Prof.Dr. Özge Çevik'in yürütücülüğünde ilaç dirençli meme kanserlerinin tedavisi için geliştirilecek olan biyoteknolojik ilaç formülasyon projesi, Üniversitemiz ve Acıbadem Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşecek. Proje kapsamında çok sayıda araştırmacı yer alacak ve iki doktora bursiyeride desteklenecek.

Prof. Dr. Özge Çevik, "Projede metastaz yeteneği yüksek meme kanseri hücrelerine oligonükleotidler kullanılarak aktif hedeflendirmeler yapılacak ve terapötik proteinler ile formülasyonlar geliştirilerek immün sistemi baskılanmış meme tümörü oluşturulan farelerde etkileri araştırılacak" dedi. Çevik, geliştirilecek olan biyoteknolojik ilacın formülasyonunda kullanılacak olan sistemlerin gelecekte farklı hastalıkların tedavisinde de kullanılma potansiyelinin olduğunu aynı zamanda aşı teknolojisi içinde araştırmalara başladıklarını da ifade etti.

Prof. Dr. Özge Çevik'in araştırmacı olarak yer aldığı TÜSEB tarafından yeni desteklenen bir başka projede yeni ilaç molekülleri ve türevleri sentezlenerek peptid ile hedeflendirilecek üçlü negatif meme kanseri diğer alt tiplerine yönelik akıllı ilaçlar tasarlanacak. TÜBİTAK-MAM tarafından yürütücülüğü yapılan projede, ADÜ, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar yer alıyor. Ayrıca bu projede iki doktora sonrası araştırmacı ve iki doktora bursiyeri de desteklenecek.

Projeler ile ADÜ Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarlarında yaklaşık 1,9 milyon TL bütçeli ilaç geliştirme çalışmaları yapılacağını belirten Prof. Dr. Özge Çevik, projelerinden elde edilecek olan verilerin Türkiye'de yeni biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesine katkıda bulunacağını ve üniversite sanayi iş birliği kapsamında yeni araştırmaların sayısının artacağını ifade etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemizin ilk TÜSEB projesini alan öğretim üyemizi ve proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - AYDIN

ADÜ Öğretim Üyesi Çevik'in iki araştırma projesine TÜSEB desteği

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Öğretim Üyesi, Aydın, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Öğretim Üyesi Çevik'in iki araştırma projesine TÜSEB desteği - Son Dakika


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