ADÜ öğretim üyesi Erdem'in kitabı yayınlandı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem'in "Ayrımcılığın Analizi" adlı kitabı yayınlandı.

Ayrımcılığın, toplum hayatını olumsuz ve derinden etkileyen bir olgu olarak kavramsal, felsefi, sosyolojik ve antropolojik açılardan bilimsel ve sistematik olarak çözümlenmesine ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, "Bu çalışmada insan hakları, eşitlik, özgürlük, adalet, hoşgörü ve saygı temelinde ayrımcılığın kavramsal, felsefi, sosyolojik ve antropolojik açılardan bilimsel ve sistematik çözümlemesi yapılmıştır. Toplumdaki bireylerin ayrımcılığı popülist bir yaklaşımla değil, hoşgörü ve saygı temelinde bilimsel ve sistematik olarak ele almasını sağlayabilmede çalışmanın bir farkındalık oluşturması beklenmektedir" sözleri ile kitap içeriği hakkında bilgi verdi. - AYDIN