ADÜ Öğretim Üyesi Günenç'in kitabı yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ Öğretim Üyesi Günenç'in kitabı yayımlandı - Son Dakika

ADÜ Öğretim Üyesi Günenç'in kitabı yayımlandı

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Günenç'in, Aralık 2019 tarihinde 'David Hare'in Oyunlarında Post-Truth Söylem' adlı kitabı yayımlandı.

ADÜ Öğretim Üyesi Günenç'in kitabı yayımlandı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Günenç'in, Aralık 2019 tarihinde 'David Hare'in Oyunlarında Post-Truth Söylem' adlı kitabı yayımlandı.


Post truth söylem çerçevesinde İngiliz politik tiyatrosunun en önemli oyun yazarlarından David Hare'in oyunlarına odaklanılan kitapta, akıl yürütme ve sorgulama yerine, duygular, yalan haberler ve propagandalar ile hareket eden bireylerin yaşadığı çağı anlatan David Hare'in oyunları analiz ediliyor. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:54 Kaynak: İHA
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