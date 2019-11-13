Son Dakika Haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Işık'ın kitabı yayımlandı
Son Dakika Güncel ADÜ Öğretim Üyesi Işık'ın kitabı yayımlandı - Son Dakika

ADÜ Öğretim Üyesi Işık'ın kitabı yayımlandı

7 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halkbilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Işık'ın 'Gerçek Aşık Veysel' adlı kitabı yayımlandı.

ADÜ Öğretim Üyesi Işık'ın kitabı yayımlandı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halkbilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Işık'ın 'Gerçek Aşık Veysel' adlı kitabı yayımlandı.


Çalışmanın Aşık Veysel'in bilinmeyen ve görmezden gelinen yönlerine ışık tutmakla birlikte Aşık Veysel'in doğru anlaşılmasına kılavuzluk edecek bir eser olduğunu ifade eden Işık, "Aşık Veysel; irfanı dillendiren arif, bilmeye, öğrenmeye ve uygulamaya açık alim, çalışmaya, üretmeye ve paylaşmayı hedefleyen bir yurttaştır." sözleri ile Aşık Veysel'in kişisel özellikleri hakkında bilgi verdi.


Çalışmanın Aşık Veysel'i yaşadığı kültürel ortam bağlamında değerlendirmeye ve onun anlam dünyasını anlamaya çalışanlar için bir kaynak kitap olma iddiasında olduğunu belirten Doç. Dr. Caner Işık, "Kitapta Aşık Veysel'in hayatı ve yetiştiği çevre, tarihsel süreç göz önüne alınarak detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur. Daha sonra düşünce dünyasının şekillenmesini sağlayan kültürel ortamlar analiz edilip bu ortamların Aşık Veysel'in anlam dünyasındaki izleri ortaya konmuştur. Ek çalışmalar ile de Aşık Veysel çalışmak isteyen birinin ihtiyaç duyacağı materyaller tek bir kitap altında toplanmıştır. Şiirleri internet ortamında yayınlanmış, Aşık Veysel'in anlam dünyasına bağlı kalınarak özel Aşık Veysel sözlüğü oluşturulmuş, bu zamana kadar yapılan çalışmaların geniş bir bibliyografyası ortaya konulmuştur" sözleri ile kitap içeriği hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aşık Veysel Şatıroğlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitcoin Safiye'den sonra Bitcoin Kürşat! Benzer yöntemle milyonluk vurgun yaptı
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:40:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADÜ Öğretim Üyesi Işık'ın kitabı yayımlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]