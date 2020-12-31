ADÜ öğretim üyesi lise öğrencileri ile çevrimiçi seminer gerçekleştirdi - Son Dakika

ADÜ öğretim üyesi lise öğrencileri ile çevrimiçi seminer gerçekleştirdi

31.12.2020 00:10
ADÜ öğretim üyesi lise öğrencileri ile çevrimiçi seminer gerçekleştirdi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu, lise öğrencilerine çevrimiçi seminer gerçekleştirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu, lise öğrencilerine çevrimiçi seminer gerçekleştirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu, Eraslan Okulu 9. ve 10. sınıf lise öğrencilerine yönelik "Gelecekte İnsan Yapımı Virüsler ile Hastalıkları Tedavi Edebilir Miyiz?" başlıklı sunumuyla dünya gündemi hakkında bilgi verdi.

Üniversitede yürütülen araştırma projeleri hakkında da lise öğrencilerine bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu, yüzün üzerinde lise öğrencisi ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ve gönüllü eğitim toplantılarına paydaş lise ve ortaokullar ile de gerçekleştirmekten onur duyacağını ifade etti. - AYDIN

ADÜ öğretim üyesi lise öğrencileri ile çevrimiçi seminer gerçekleştirdi
ADÜ öğretim üyesi lise öğrencileri ile çevrimiçi seminer gerçekleştirdi

Adnan Menderes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ öğretim üyesi lise öğrencileri ile çevrimiçi seminer gerçekleştirdi - Son Dakika


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