ADÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı - Son Dakika

ADÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı

25.02.2021 16:25
ADÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Baturay Erdal'ın Deciphering Radical Ecology in Contemporary British Fiction: Julian Barnes, David Mitchell and John Fowles (Çağdaş İngiliz Romanında Radikal Ekoloji Çözümlemesi: Julian Barnes, David Mitchell ve John Fowles) adlı kitabı, Avrupa'nın önde gelen uluslararası yayınevlerinden Peter Lang etiketiyle yayımlandı.

Kitabın amacının, köklerini modernite karşıtlığında bulan radikal ekoloji hareketi ve postmodern ideolojinin ortak bir çevresel etik ışığında edebi zeminde buluşmalarını sağlamak olduğunu belirten Dr. Baturay Erdal, kitabında ekolojik bir postmodern edebiyat teorisinin, mevcut çevre krizinin daha derin bir felakete dönüşmeden bireysel ve toplumsal uzamda bir paradigma değişikliği yaratması açısından nasıl katkılar sunabileceğini tartıştığını ifade etti.

Dr. Baturay Erdal, açıklamasının devamında "Eserlerde çözümlenen bu radikal ekolojik öğretiler göz önüne alındığında, modernitenin kurguladığı üst anlatıları reddeden postmodern edebiyatın insan merkezciliğe karşı ekolojik bilinci teşvik ettiği, yeni bir ekolojik aydınlanma çağının ortaya çıkışına ve ayrıca hiyerarşi ve tahakkümden arındırılmış, geleceğin ekolojik toplumlarına öncülük edebileceği sonucuna vardım" dedi. - AYDIN

ADÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı

Adnan Menderes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, John Fowles, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı - Son Dakika


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