ADÜ Öğretim üyesinin projesi desteklenecek - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesinin projesi Sağlık Bilimleri alanında desteklenmeye değer bulundu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği projesi, 31 Ekim 2020 de açıklanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 programı proje değerlendirme sonuçlarına göre desteklenmeye hak kazandı.

"Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserini (CRPC) Tedavi Etmek İçin Dosetaksel Konjuge, Prostat Spesifik Membran Antijen Hedefli Aptamer Komplekslerinin Geliştirilmesi" isimli proje iki yıl sürecek. - AYDIN