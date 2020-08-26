ADÜ öğretim üyesinin projesi desteklenmeye değer bulundu - Son Dakika

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Dekanı ve Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar'ın İrlanda Sligo Üniversitesi, Canolly Hastanesi ve ABD California Roche tissue diagnostic'den araştırmacılarla ortak olarak hazırladıkları 'Sinonazal tümörlerin BT ve MR görüntülemesinde yapay zeka ve derin öğrenme' konusundaki araştırma projesi, İrlanda IT Sligo CUA tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Prof. Dr. Yelda Özsunar, İrlanda'daki eğitim giderleri ve yıllık 10 bin Euro burs desteği verilecek programa yapay zeka, radyolojik görüntü işleme konusunda doktora yapmak isteyen adayların başvurabileceğini belirterek, "Adayların CV'leri ile birlikte yeldaozsunar@gmail.com veya Unnikrishnan.saritha@itsligo.ie adresine 30 Ağustos 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir" dedi. - AYDIN