ADÜ öğretim üyesinin yeni kitabı yayınlandı - Son Dakika

ADÜ öğretim üyesinin yeni kitabı yayınlandı
03.11.2020 09:40
Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'ın "Üstün Yetenekli Şirket Yaklaşımı: Karmaşık İş Çevresinde Stratejik Mükemmellik İçin Yönetme" adlı kitabı yayınlandı.
Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'ın "Üstün Yetenekli Şirket Yaklaşımı: Karmaşık İş Çevresinde Stratejik Mükemmellik İçin Yönetme" adlı kitabı yayınlandı.
Kitabın, işletmelerin verimlilik ile inovasyon arasında optimal seçim ve denge oluşturma arayışında kapsamlı bir rehber olacağını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, kitapla birlikte şirketlerin, yönetim ve yatırım sinerjisini sağlamak suretiyle bir yandan rutin üretkenlik süreçlerinde performans elde ettikleri, öte yandan stratejik vizyonlarını besleyen sofistike inovasyon modellerini geliştirdikleri şirket işleyişinin mümkün duruma geldiğini ifade etti. - AYDIN
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