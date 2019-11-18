Son Dakika Haberleri: ADÜ organ bağışına dikkat çekiyor
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ADÜ organ bağışına dikkat çekiyor

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Forum Aydın AVM'de stant açıldı.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Forum Aydın AVM'de stant açıldı.


Ülkemizde organ nakli olmayı bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını belirten koordinatörlük personeli, "Toplumda yanlış bilgiler ve ön yargılar sebebiyle organ bağışı oranları yetersiz kalmaktadır. Sağlıklarına kavuşması sadece organ nakli ile mümkün olan hastalarımız için organ bağışı umut ışığı olmaya devam etmektedir" diyerek organ bağışının önemine dikkat çekti. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:12 Kaynak: İHA
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