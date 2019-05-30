ADÜ, Para Yönetimi yarışmalarında ödüle doymuyor

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen sanal borsa yarışması Investimate 2019'da önemli başarılara imza atan ADÜ'lü öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen sanal borsa yarışması Investimate 2019'da önemli başarılara imza atan ADÜ'lü öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti.



Ziyarette finale kalma başarısını gösteren öğrencilere, para yönetimi konusunda kendilerini yetiştiren hocaları Prof. Dr. Yusuf Kaderli ve Aydın İktisat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı eşlik etti.



Öğrencilerin para yönetimiyle ilgili bu tür yarışmalardan aldıkları başarılı sonuçları yakından takip ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencilerimiz son yıllarda Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yarıştığı sanal borsa yarışmalarının (7 yarışma) tamamından büyük ödülü alarak çok büyük bir rekora imza attı. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarına destek veren hocalarına da teşekkür ediyorum." dedi.



Birçok üniversiteden 2 binin üzerinde öğrencinin katılım gösterdiği yarışmada finalistlerin beşinin Aydın İktisat ve Nazilli İİBF öğrencisi olması önemli bir başarı olarak görülürken, öğrenciler Ali Duymaz ve Tevfik Okay, ilk üçe girerek büyük ödülü aldı. Diğer finalist öğrenciler Ozan Bağcı dördüncü, Ozan Çomak beşinci ve Mert Uluışık da altıncı oldu.



Yarışmanın birinci aşaması olan para yönetimi aşamasında klasman olarak kabul edilen ilk 50'ye 24 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi girdi. ADÜ'yü 6 kişi ile Boğaziçi Üniversitesi ve yine 6 kişi ile Uşak Üniversitesi takip etti.



İkinci aşama olan, strateji raporu yazma ve video hazırlama kısmında da başarılı performanslarına devam eden öğrencilerden bu aşamada belirlenen 8 kişilik finalist listesine 5 kişi girmeyi başardı. ADÜ öğrencilerinin belirgin üstünlüğünün gözlendiği final aşamasında da yapılan final sunumları sonucunda ilk üçe girmeyi başaran iki öğrenci büyük ödül olan İspanya Finans Seyahati ödülünü kazandı.



Nazilli İİBF Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli "Arka arkaya kazandığımız 8 borsa yarışmasının ardından, artık Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, finans sektörünün duayenleri ve sektörün en yetkili kuruluşları tarafından çok iyi tanınan, finansal piyasalar ve borsa alanında marka olarak kabul edilen bir üniversite haline geldi. Sektör, Üniversitemizi ülkeye katkı sağlayan projelerle çok daha iyi tanıyacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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