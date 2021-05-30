ADÜ personelinden Rektör Aldemir'e destek - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir şahsında ADÜ'ye yapılan iddialara yönelik olarak 28 Mayıs 2021 tarihinde başlayan mahkeme sürecinde akademik ve idari personel Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e destek oldu.

Davacı olarak yer alan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e destek olmak amacıyla Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe ile akademik ve idari personel adliye önünde bir araya geldi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün adının bilim ve başarı ile anılmaya layık olduğunu belirterek desteklerinden dolayı akademik ve idari personele teşekkür etti. - AYDIN