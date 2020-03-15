ADÜ Rektör Yardımcısı 'Eğitim Anlayışı' paneliyle öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ Rektör Yardımcısı 'Eğitim Anlayışı' paneliyle öğrencilerle buluştu - Son Dakika

ADÜ Rektör Yardımcısı 'Eğitim Anlayışı' paneliyle öğrencilerle buluştu

15 dakika önce

Söke Hacıkazımoğlu İlkokulunun 'Kod Kardeşim' adlı AB Erasmus Projesi kapsamında düzenlediği, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz'ün panelist olarak yer aldığı "21. Yüzyılda Eğitim Anlayışı" paneli Söke'de gerçekleşti.

ADÜ Rektör Yardımcısı 'Eğitim Anlayışı' paneliyle öğrencilerle buluştu, System.String[]

Söke Hacıkazımoğlu İlkokulunun 'Kod Kardeşim' adlı AB Erasmus Projesi kapsamında düzenlediği, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz'ün panelist olarak yer aldığı "21. Yüzyılda Eğitim Anlayışı" paneli Söke'de gerçekleşti.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından düzenlenen panelin açılışında konuşan Hacıkazımoğlu İlkokulu Müdürü Serkan Balın, "Kod Kardeşim" isimli proje ile yenilikçi öğretim yöntemlerini kullanma, oranını arttırma ve 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirme gayretinde olduklarını ifade etti.


Kod Kardeşim Projesi sinevizyon gösteriminin ardından, programda panelist olarak yer alan Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir önderliğinde, ADÜ'nün bir devlet üniversitesi olması yönüyle öğretim elemanlarının halka da inmesi gerektiği felsefesinden hareketle Aydın'ın her yerine eğitim amaçlı gönüllü olarak gittiklerini ifade etti. Yaptıkları çalışmaların kendileri için bir görev olduğunu ve bu hizmetlerin kendilerine mutluluk verdiğini söyleyen Prof. Dr. Öksüz, Söke ilçesinde yapılan panelde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.


21. yüzyıl eğitim anlayışı paneli kapsamında dünyanın geçirdiği evrelere vurgu yapan Prof. Dr. Cumali Öksüz, 2000'li yıllarda karşılaştığımız bilimsel ve teknolojik gelişmelere değinerek, bununla ilgili videolar paylaştı. Organizmaların makinalara bağlanma konusunda yapılan çalışmaları, makinelerin beyne bağlanması ve düşünceyi transkript ederek eyleme döken gelişmeler konusunda katılımcıları aydınlatan Öksüz, 21. yüzyılın cahillerinin okuma yazma bilmeyenlerden değil, okumayanlar, öğrendikleri yanlış bilgileri değiştirmeyenler, yeni bilgilere açık olmayanlardan oluştuğunu ifade ederek 21. yüzyıl eğitimine dair bir yol haritası çizdi.


Yarının planlanmasının bugünden yapılacağına ve bu sebeple bugün gösterilecek çabalarla yarına varılacağına işaret eden Prof. Dr. Cumali Öksüz, 21. yüzyıl sınıflarının nasıl olacağı, öğrenci becerilerinin neler olabileceği, bu becerilere ulaşma yolları, 21. yüzyıl öğretmeninin hangi becerilerle donatılması gerektiği ve genel olarak gelecekte eğitimin nasıl olacağı konusunda bilgilendirme yaptı.


Prof. Dr. Cumali Öksüz; bireyselleştirilmiş eğitim, iş birlikçi eğitim, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik etrafında öğretimin nasıl olabileceğine vurgu yaparak konuşmasını son verdi. - AYDIN

Avrupa Birliği, Erasmus, Rektör, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:24 Kaynak: İHA
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