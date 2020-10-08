ADÜ Rektörü Aldemir 2020-2021 Akademik Yılı ilk dersini gerçekleştirdi - Son Dakika

ADÜ Rektörü Aldemir 2020-2021 Akademik Yılı ilk dersini gerçekleştirdi

08.10.2020 14:17
ADÜ Rektörü Aldemir 2020-2021 Akademik Yılı ilk dersini gerçekleştirdi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademik Yılı açılışı, 28 sene sonra ilk defa 7 Ekim 2020 tarihinde web üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademik Yılı açılışı, 28 sene sonra ilk defa 7 Ekim 2020 tarihinde web üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşti. Pandemi dolayısıyla çevrimiçi gerçekleşen törende ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ilk ders sunumunu yaptı. ADÜ web sitesinden de canlı yayınlanan tören, ekranları başında izleyen binlerce katılımcı ile de paylaşıldı.

"Hem biz hem de Aydın halkı sizleri çok özledik"

2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sevgili öğrencilerimiz bizler ve Aydın halkı inanın sizleri çok özledik. Bu yıl 60 bine yaklaşan öğrenci sayımız bizim için bir gurur vesilesi olmuştur. Sizlere kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, viral hastalıklar ile ilgili gerçekleştirdiği açılış dersinde virüslerin viroloji ana bilim dalı içerisinde incelenen mikroskobik canlılar olduğunu belirterek, "Virüsler gerek yapısı gerek biyolojik özellikleri nedeniyle diğer enfeksiyon ajanlarından büyük farklılıklar göstermektedir. Antibiyotiklerden etkilenmemeleri, boyutlarının çok küçük olması, kendi enerji ve makro moleküllerini sentez edebilecek hücresel orgenallere sahip olmamaları dolayısıyla sadece canlı hücrelerde çoğalabilmeleri belli farklılıklardır" sözleri ile temel bir virüsün yapısı hakkında bilgi verdi.

Geçmişte yaşanan virüs salgınlarını aktaran Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, virüs salgınlarının ekonomi, eğitim ve sosyal düzen alanlarına da büyük etkisi olduğunu aktarak, "Dünya çapında salgına neden olan etkenlerin hemen hepsi virüstür ama bu global salgınların yanı sıra lokal olarak meydana gelen salgınlarda dahil 10 binlerce insanın ölümüne ya da sakatlanmasına neden olan salgın hastalıklar, virüsler hala mevcut ve aktif halde bulunmaktadır" dedi.

"Korunma ve kontrol hastalıkla mücadelede en önemli ve basit ölçüttür"

Salgın hastalıklar konusunda sağlık bilimleri ve yaşam bilimlerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Korunma ve kontrol hastalıklarla mücadelede en önemli ve basit ölçüttür" sözlerinin ardından Covid-19 pandemi sürecinde Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Devletin en iyi stratejileri belirleyip sosyal hayatın akışını en verimli düzeyde sürdürebilme gayreti içerisinde olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversite Senatomuz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında uzaktan ve hibrit eğitim uygun görmüştür. Öğrencilerimizin sağlığını maksimal düzeyde korumayı hedefleyerek, eğitim ve öğretimi de aksatmamak amaçlamıştır" dedi.

"Dünya ile rekabet edebilecek her türlü fikir ve keşfi destekledik ve destekleyeceğiz"

Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, başta Covid-19 olmak üzere bütün verilerin bilim ve üniversitelerin öneminin altını çizdiğini vurgulayarak, "İnsanlığın ve milletimizin aydınlık geleceği için Üniversitemizde daha çok araştırma, geliştirme ve daha fazla üretim sağlanmalıdır. Bu bilinçle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesi olarak bilim üreten, bilimi insanlığın rahatı için bilgiye, ürüne dönüştüren dünya ile rekabet edebilecek her türlü fikir ve keşfi destekledik ve destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir 2020-2021 Akademik Yılı ilk dersini gerçekleştirdi
ADÜ Rektörü Aldemir 2020-2021 Akademik Yılı ilk dersini gerçekleştirdi
ADÜ Rektörü Aldemir 2020-2021 Akademik Yılı ilk dersini gerçekleştirdi

Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk, Aydın, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Rektörü Aldemir 2020-2021 Akademik Yılı ilk dersini gerçekleştirdi - Son Dakika

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