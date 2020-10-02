ADÜ Rektörü Aldemir'den hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hakkında çıkan iddialara ilişkin hukuki süreç başlattığını söyledi.

Aldemir, rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, haber sitelerinde kendisi hakkında bazı iddiaların ortaya atıldığını belirtti.

İtibar suikastına karşı susmayacağını vurgulayan Aldemir, şunları kaydetti:

"Bugün hayal gücümü zorlayan, beni dehşete düşüren bir iftira ile yüzleşmek zorunda kaldım. Öncelikle çok üzgün olduğumu ifade ediyorum. Bir sosyal medya manipülatörü beni burada zikretmeye ar ettiğim bir durumla itham etti. Bakın sadece dile getirmeye utandığım bu iftira ile yetinmedi, bir iftiralar zinciri üretti. Ürettiği iftira zincirinin içeriği ise gerçek niyetinin ne olduğunu bize anlatan bir itiraftır."

Medyada yer alan videoda yüzü görünen üniversitedeki öğretim görevlisi hakkında ağustos ayında inceleme başlattığını anımsatan Aldemir, YÖK'ün de bu konuda soruşturma yürüttüğünü dile getirdi.

Aldemir, "Bu alçak yayınla ilgili hukuki süreci derhal başlattık. Emin olun sadece bu iftiracı manipülatör değil, onu yöneten üst akıl da hukuki cezayı alacak." şeklinde konuştu.