ADÜ Rektörü Aldemir, doktorun tartıştığı hasta yakınıyla görüştü - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastanelerinde doktorla tartışma yaşayan hasta yakınını arayarak üzüntülerini bildirdi.

Prof. Dr. Aldemir, görüntülü görüştüğü hasta yakınına, olaydan basın yoluyla haberdar olduğunu ifade etti.

Büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Aldemir, şöyle konuştu:

"Hiç hoş olmayan görüntülere şahit olduk. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren hukuken idari olarak yapmamız gereken şeyleri araştırıyoruz. Birkaç gün içerisinde bir ambulans gönderip teyzemizi alıp buraya getireceğiz ve bu konuda bizzat kendim ilgileneceğim. Annemle nasıl ilgileniyorsam teyzemle de o şekilde ilgileneceğim. İçiniz rahat olsun."

Olay

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, bir profesör doktor, muayene ettiği yaşlı bir kadın hastanın sorusuna sinirlenerek karşılık vermişti.

Doktora, bir hasta yakını kadın tepki göstermiş, ikili arasında sözlü tartışma yaşanmış, olaya ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekildiği tahmin edilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntülerde, doktorun, hasta yakınına bağırdığı ve tartışma sırasında küfürlü ifadeler kullandığı duyulmuştu.

Tepki toplayan görüntüler üzerine üniversite, doktorla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.