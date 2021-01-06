ADÜ Rektörü Aldemir, enstitüleri yeni binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

ADÜ Rektörü Aldemir, enstitüleri yeni binasında incelemelerde bulundu
06.01.2021 09:45
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerini yeni binasında ziyaret etti.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerini yeni binasında ziyaret etti.
Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yapılan ve yeni yılda planlanan bilimsel çalışmalar hakkında bilgi alan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yeni yılda ve dönemde başarı temennilerinde bulunarak bilimsel çalışmaların her zaman destekleyici olduğunu vurguladı. - AYDIN
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