ADÜ Rektörü Aldemir, "Evlatlarına sahip çıkan annelerimizin arkasındayız"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da bölücü terör örgütü tarafından kaçırılan çocukların annelerinin başlattığı mücadeleye destek çıkarak, "Evlatlarına sahip çıkan annelerimizin arkasındayız" dedi.



Rektör Aldemir yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da evlatları bölücü terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin, 3 Eylül 2019 Salı gününden bu yana başlattıkları haklı mücadeleye; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak destek veriyoruz. Reşit dahi olmayan çocukları kandırarak ya da zorla kaçırarak gerçekleştirilen bu tür insanlık dışı hareketlerin, ülkemizin birliğine ve beraberliğine, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne gölge düşüremeyeceğinin bilinmesini isteriz. Ülkemizde yıllardır varlığını sürdüren bu hain oluşumun yerli ve yabancı işbirlikçileri, bilmelilerdir ki bu ülkenin temelinde kardeşlik, merhamet, dayanışma duygularıyla dünyaya başkaldırıp birbirine kenetlenen insanlar vardır. Devletimizin birliğine, vatanımızın bekasına göz dikmiş bu hainler, hiçbir hukuki, ahlaki ilke ve vicdan tanımaksızın kendi vatandaşının canına kast etmiş, bölgenin gelişiminin önünde her zaman bir engel teşkil etmiştir. Üniversite olarak baştan itibaren tarafımızı sadece Milli iradenin tarafında, vatandaşımızın yanında yer alarak belirlediğimizi tüm ülke kamuoyuna ilan ediyoruz.



Evlatlarına sahip çıkmak için seslerini duyurmaya çalışan annelerimizin arkasında olduğumuzu, tüm Akademik ve İdari personelimizle bu haklı mücadeleyi desteklediğimizi ifade ediyoruz. Bir bilim yuvası olarak taşıdığımız görev ve sorumlulukların bilinciyle devletimizin öngördüğü her türlü adımda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz" dedi. - AYDIN