ADÜ Rektörü Aldemir, radyo programına konuk oldu - Son Dakika

ADÜ Rektörü Aldemir, radyo programına konuk oldu

30.04.2021 09:59
ADÜ Rektörü Aldemir, radyo programına konuk oldu, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 'Ailece' isimli radyo programına konuk oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 'Ailece' isimli radyo programına konuk oldu.

Programda Engelli Dostu ADÜ Faaliyetleri hakkında bilgi veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemizin misyonunda da yer aldığı gibi toplumun ihtiyaçlarına ulusal ve evrensel çözüm önerileri getirebilen bir üniversite olmayı amaç edindik. Bu sebeple özellikle üniversitemizde eğitim gören, ilimizde ve bölgemizde yaşayan engellilerin ihtiyaçlarına kayıtsız kalamazdık. Aydın'ın tek üniversitesi olarak engellilere ve dezavantajlı gruplara yönelik engelsiz hizmetlerimize merkez kampüsümüzden başladık. Kampüste özellikle yeni yapılan binaları gerekli yönetmeliklere uygun inşa edilmesini sağlıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı 2021 yılında da yaygınlaştırarak devam edeceğiz" dedi.

"Eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz"

Engelli öğrencilerimizin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya büyük önem verdiğini vurgulayan Rektör Aldemir, "Engelli öğrencilerimizin derslerde ve sınavlarda gereksinim duydukları uyarlamaları Engelli Öğrenci Birimimizin de desteği ile yaparak eğitimlerine devam etmeleri için çabalıyoruz. Covid-19 sürecinde engelli öğrencilerimizin özellikle uzaktan eğitim döneminde gerçekleştirilen derslere erişimlerinin sağlanması için gerekli önlemleri tüm akademik ve idari personelimizin özverisiyle aldık" sözleriyle engelli öğrencilerin eğitimlerinde bir aksama olmadığını ifade etti.

"İlin lokomotifi olan ADÜ erişilebilirlik adına örnek oluşturuyor"

ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nin TS 9111'e göre gerçekleştirilen yapısal düzenlemeler ile birlikte YÖK tarafından 2020 yılında Turuncu Bayrak ödülünü almaya hak kazandığını belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Cumhurbaşkanımız tarafından 2020 yılının 'Erişilebilirlik Yılı' ilan edilmişti. Bu açıdan ilin lokomatifi olan Üniversitemizin de erişilebilirlik adına örnek oluşturması için bu ödülü alması büyük önem taşıyor. Bu ödüle Türkiye'de sadece 4 üniversite kütüphanesi sahip. Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi sadece mekansal erişilebilirlikle değil aynı zamanda teknolojik donanım, engellilere yönelik kaynak, materyal ve hizmette de başarılı bir örnektir" dedi.

"Bilgiye erişmek herkesin hakkıdır "

ADÜ'de 'Engelli Dostu ADÜ' projesinin hayata geçtiğini belirten Aldemir, proje ile engellilerin bilgiye sorunsuz erişimlerinin sağlanmasının, Engelsiz Kütüphane fiziki ve kültürel hizmetlerinden faydalanılmasının amaçlandığını ifade etti.

"Erişilebilir kütüphaneler Çalıştayı'na ev sahipliği yapacağız"

Sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik konusunda da engellilerin kampüs yaşamına kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Aldemir, ADÜ'nün 21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde 'Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'na ev sahipliğini yapacağını belirterek, "Etkinlikte öncelikle, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, AÇSHB ve YÖK bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca Türkiye'de engelsiz kütüphane anlamında başarılı örnekler tanıtılacak. Daha sonra erişilebilir kütüphaneler konusunda uzman katılımcılarla birlikte sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacak. Üniversitemiz sayfasından çalıştay ile ilgili detay bilgilere ulaşılması mümkün" sözleriyle çalıştay hakkında bilgi vererek konuşmasına son verdi. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir, radyo programına konuk oldu

Engelli, Selçuk, Aydın, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Rektörü Aldemir, radyo programına konuk oldu - Son Dakika


Son Dakika

Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nerden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nerden alıyorsunuz? Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş Önlenen otogar saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Teröristler kıyafet değiştirmiş İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu İstanbul'da trafiği felç eden tır kazası! Yol tamamen kapandı, uzan araç kuyrukları oluştu İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var İsrail'deki bayram kutlamalarında izdiham yaşandı! 44 kişi öldü, onlarca yaralı var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü Harun Tekin'e fırça atmayan kalmadı! Emre Belözoğlu, Mesut ve Caner, tecrübeli kalecinin yaptıklarıyla çılgına döndü
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
İki eski hakem Ahmet Çakar ve Deniz Çoban, F.Bahçe'nin iptal edilen penaltısında hata yapıldığı görüşünde İki eski hakem Ahmet Çakar ve Deniz Çoban, F.Bahçe'nin iptal edilen penaltısında hata yapıldığı görüşünde         
09:33
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Camdaki Kız dizisine damga vuran ayrılık! Gerçekleri fark eden Nalan, Sedat'ı terk etti Camdaki Kız dizisine damga vuran ayrılık! Gerçekleri fark eden Nalan, Sedat'ı terk etti         
08:10
Kütahya'da tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya'da tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi         
06:57
Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı         
05:15
Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek Ümit Özat, Emre hocanın peşini bırakmıyor! 'FETÖ' tartışmasının ardından şimdi de 'Osasuna' göndermesi gerilimi yükseltecek         
23:30
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı         
20:56
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı Ailesinin umutla haber almayı beklediği kayıp çocuk akıl almaz bir noktada ortaya çıktı         
17:03
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi         
16:03
Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var         
16:02
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 10:06:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ Rektörü Aldemir, radyo programına konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement