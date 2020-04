ADÜ Rektörü Aldemir, YÖK Başkanı ile telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında, yükseköğretim kurumları ile eğitim ve sağlık konulu bir toplantıya katıldı.



COVID-19 salgın tedbirleri dolayısıyla telekonferans yöntemi ile gerçekleşen toplantıda, Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu ve bazı üniversite rektörleri de bulundu. Toplantıda; ADÜ Hastanesi'nin rolü ve ADÜ'de uzaktan eğitimin işleyişi konuları görüşüldü.



ADÜ'de uzaktan eğitimin işleyişi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM) alt yapısı ile tüm öğrencilere uzaktan ve senkron bir biçimde evdekal.adu.edu.tr adresi üzerinden nitelikli eğitim sunabildiklerini belirtti.



ADÜZEM Eğitim Portalı üzerinden, senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde yöntemler kullanılarak öğretim elemanlarının öğrencilerle bahar yarıyılı ders programına uygun olarak buluştuklarını ifade eden Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sistemi kendimiz geliştirdiğimiz için portal üzerindeki veriler kendi sunucularımızda yer almakta ve dolayısıyla bilginin güvenliği, verilerin güvenliği sağlanmakta. Sistemde sadece senkron yayın yapılmamakta aynı zamanda bu yayın kayıt altına da alınmaktadır. Böylece dileyen öğrenci dilediği zamanda bu kayıtları tekrar izleme şansına sahiptir." dedi. Ayrıca 50 ülkeden yabancı uyruklu öğrencilerin Uzaktan Eğitim Portalı'na rahatlıkla erişebildiğini ve bu anlamda ADÜ'nün model bir üniversite olduğunu ifade etti.



ADÜ'nün öğrencileri için gerekli altyapı hazırlığı yapılarak nitelikli eğitimin devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Hastanesi işleyişi hakkında da bilgi verdi. Hastanede zamanında tüm tedbirlerin alındığı, hastanenin girişinden itibaren her türlü önlemin titizlikle alındığı, triaj sisteminin yürürlüğe konulduğu, covid polikliniklerinin oluşturulduğu, covid hastaları için ayrı servislerin bulunduğu, alınan acil önlemler kapsamında hastanede vaka sayısının stabil olduğu, yoğun bakım ihtiyacının şu an için bulunmadığı, olması halinde her türlü teçhizat ve ekibin hazır halde tutulduğu, bilgisi veren Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; yatak sayısı, yoğun bakımlar ve öğretim elemanı sayıları hakkında açıklamalarda bulundu.



Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ayrıca kendi uzmanlık alanına giren faaliyetler ile ilgili olarak dünya çapında yürütülen Covid-19 araştırmalarının ADÜ'de de yürütülmekte olduğu bilgisini verdi.



Toplantının sonunda YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, ADÜ'de yürütülen çalışma ve tedbirlerden dolayı memnuniyetini ifade ederek, bu sıkıntılı evrede bu tür güzel çalışmalardan ötürü mutlu olduklarını dile getirdi. - AYDIN