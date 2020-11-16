ADÜ şampiyonlarıyla başarıya doymuyor - Son Dakika

ADÜ şampiyonlarıyla başarıya doymuyor

16.11.2020 09:21
ADÜ şampiyonlarıyla başarıya doymuyor, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldıkları müsabakalarda elde ettiği başarılarıyla gurur veriyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldıkları müsabakalarda elde ettiği başarılarıyla gurur veriyor. Şampiyonların okulu olarak anılan ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi, genç sporcular için de bir cazibe merkezi olarak yeni sporcuların yetişmesine olanak sağlıyor.

ADÜ'nün spora verdiği önemin ve desteğin neticesinde öğrencilerin büyük başarılarını görmekten çok mutlu olduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'nu elde eden sporcularımız katıldıkları organizasyonda üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki öğrencilerimizin başarıları devam edecek ve yeni şampiyonlukları da gelecektir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak biz sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız" dedi.

Aralarında Dünya ve Avrupa şampiyonlarının da olduğu en çok tercih edilen Spor Bilimleri Fakültesi olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal bünyesinde her branştan 160 milli sporcunun bulunduğu fakültede 'Dünya ve Avrupa Şampiyonu' rekortmenlerin de yer aldığını, eğitimin sporla beraber yürütülerek ileride öğrencilerin eğitici olarak Türk sporuna çok büyük gururlar yaşatacaklarına inandığını söyledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin büyük bir gurur tablosuna sahip olduğunu da belirterek, " Ramil Guliyev'in 200 metrede Dünya Şampiyonu, Alperen Acet'in Yüksek Atlama Dünya Şampiyonu, Murat Yalçınkaya 3000 metrede Avrupa Şampiyonu, Batuhan Altuntaş 400 metrede Avrupa Şampiyonu, yine 3000 metrede Sümeyye Erol Avrupa Şampiyonu, Gülle Atmada Osman Özdeveci Dünya İkincisi, Güreşte Cengiz Arslan Dünya Şampiyonu, Süleyman Atlı Dünya İkincisi" diye konuştu. - AYDIN

ADÜ şampiyonlarıyla başarıya doymuyor
ADÜ şampiyonlarıyla başarıya doymuyor
ADÜ şampiyonlarıyla başarıya doymuyor
ADÜ şampiyonlarıyla başarıya doymuyor

Adnan Menderes Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Selçuk, Aydın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ADÜ şampiyonlarıyla başarıya doymuyor - Son Dakika Spor


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