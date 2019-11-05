Son Dakika Haberleri: ADÜ spor alanında 141 üniversite arasında üçüncü oldu
Son Dakika Spor ADÜ spor alanında 141 üniversite arasında üçüncü oldu

ADÜ spor alanında 141 üniversite arasında üçüncü oldu

7 saat önce

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan 2018-2019 Dönemi Üniversiteler Arası Genel Madalya Dağılımı sıralamasında Adnan Menderes Üniversitesi, 141 üniversite arasından üçüncü sırada yer aldı.

ADÜ spor alanında 141 üniversite arasında üçüncü oldu, System.String[]

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan 2018-2019 Dönemi Üniversiteler Arası Genel Madalya Dağılımı sıralamasında Adnan Menderes Üniversitesi, 141 üniversite arasından üçüncü sırada yer aldı.


Atletizm, futbol, güreş, basketbol, halter, tenis, boks, vücut geliştirme ve benzeri birçok branşta düzenlenen şampiyonalardan madalyalarla dönen öğrenciler, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıkladığı 2018-2019 Dönemi Üniversiteler Arası Madalya Dağılımı listesinde üçüncü sırada yer alarak büyük gurur yaşattı.


Öğrenciler 22 altın, 14 gümüş ve 10 bronz toplam 46 madalya ile ADÜ'ye bu gururu yaşatırken, spor alanındaki başarımız bir kez daha tescillenmiş oldu.


Bu başarının tesadüf olmadığını tüm branşlarda iddialı olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir "Yarışmalara katılan öğrencilerimizi, onları eğiten hocalarımızı ve bu sonuçta emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Bu başarı Üniversitemize hayırlar getirsin. Öğrencilerimize desteğimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
Real Madrid'de Galatasaray maçı öncesi 7 eksik! Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 20:09:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADÜ spor alanında 141 üniversite arasında üçüncü oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]