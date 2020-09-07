ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavı sonuçları 10 Eylül'de açıklanacak - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin yetenek sınavları sonuçlarının 10 Eylül Perşembe günü açıklanacağı bildirildi.

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde 1 Eylül'de başlayan özel yetenek sınavları, Binali Yıldırım Spor Salonu'nda tamamlandı.

Bu yıl kontenjanını 320 olarak açıklayan fakülte için 6 bin 200 öğrenci başvurdu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yetenek sınavlarının internet üzerinden naklen yayınladıklarını belirtti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Reşat Kartal da yetenek sınavına giren adayların pandemi nedeniyle kurul raporu alındıktan sonra sınava alındığını belirterek, uygulamanın Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.