Son Dakika Haberleri: ADÜ Spor Bilimleri Fakültesinin millileri başarıya doymuyor
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ADÜ Spor Bilimleri Fakültesinin millileri başarıya doymuyor

14 dakika önce

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin milli sporcuları, yurt içi ve yurt dışında elde ettikleri başarılı sonuçlarla Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

ADÜ Spor Bilimleri Fakültesinin millileri başarıya doymuyor, System.String[]

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültesinin milli sporcuları, yurt içi ve yurt dışında elde ettikleri başarılı sonuçlarla Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.


ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Burak Temel, 3-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen dünya seçmelerinde +100 kg sikletinde Türkiye şampiyonu olarak milli takımda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.


Yaklaşık altı yıldır vücut geliştirme sporuyla ilgilendiğini söyleyen Temel, "İlk defa 2016 yılında milli formayı giyme başarısını yakalamıştım. Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası 2019'da bu başarıyı tekrar tescilleyerek Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandım. Bu benim için gurur verici, hedefim şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.


ADÜ Spor Yöneticiliği Bölümünü okuyan milli sporcu Büşra Ün ise, Avusturya'da gerçekleştirilen Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Ülkemizi başarıyla temsil ederek tek kadınlarda şampiyon oldu.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büşra Ün; Ukrayna'dan Olena Shyngaryova'yı, Çekya'dan Ladislava Porizkova'yı, Avusturyalı Vanessa Jenewein'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde birinci sırada tamamladı. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Antalya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
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