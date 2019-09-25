Son Dakika Haberleri: ADÜ Teknokent'e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcilerinden ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

ADÜ Teknokent'e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcilerinden ziyaret

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden Yunus Özmodanlı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

ADÜ Teknokent'e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcilerinden ziyaret, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden Yunus Özmodanlı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Sanayi Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban ve ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem'in eşlik ettiği Teknoloji Geliştirme Bölgesinde gerçekleşen incelemelerin ardından, Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı ile bölgenin genel değerlendirmesi yapılarak, bölge firmalarının çalışmaları ele alındı.


ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in destekleriyle Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 19 ay gibi kısa bir süre içerisinde büyük atılımlar yaptığını belirterek, "Bölgede toplam 40 firmanın aktif bir şekilde devam ediyor. Bu sayı hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Bölgede sektörel bazlı çalışma yapan birçok firmanın bölgenin kalkınmasına ciddi desteği var. Bu firmalardan bazılarının pek çok büyük kuruluşun altyapı çalışmalarında da faaliyet gösteriyor" dedi.


Ziyaret; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği (KÜSİ) faaliyetleri, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının sağlanması ve sanayi iş birliği programlarına yönelik yapılan bilgilendirmeler ile sona erdi. - AYDIN

ODTÜ Teknokent, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da düşen yıldırımlar geceyi aydınlattı
Sağlık Bakanlığı sigarayı bırakmaya destek olmak için e- posta dönemi başlattı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 17:10:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ADÜ Teknokent'e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcilerinden ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]