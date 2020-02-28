ADÜ Teknokent'te ilk proje sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ Teknokent'te ilk proje sonuçlandı - Son Dakika

ADÜ Teknokent'te ilk proje sonuçlandı

6 saat önce

ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Genel Müdür Prof. Dr. Cemal İyem ve Aydın İmar A.Ş. İdari İşler Sorumlusu Ali Büke, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü ve ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

ADÜ Teknokent'te ilk proje sonuçlandı, System.String[]

ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Genel Müdür Prof. Dr. Cemal İyem ve Aydın İmar A.Ş. İdari İşler Sorumlusu Ali Büke, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü ve ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 2 yıldır proje faaliyetlerini yürüten Aydın İmar A.Ş.'nin 2 hafta önce proje bitirme belgesi için başvuruda bulunduğunu belirten Genel Müdür Prof. Dr. Cemal İyem, "Değerlendirmeler sonunda 'Aydın Rota ve Tanıtım Rehberi' adlı projesini başarıyla tamamlayan Aydın İmar A.Ş. proje bitirme belgesi almaya hak kazandı" dedi.


Aydın İmar A.Ş. İdari İşler Sorumlusu Ali Büke, projeyle Aydın ilinin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini topluma ve gelecek nesillere çağın gereksinimleri çerçevesinde teknolojik unsurlarla aktarıp Aydın tanıtım ve turizmini ileriye taşımak olduğunu aktardı.


Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Teknokent'in çalışmalarının sonucunu somut bir şekilde görmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, proje bitirme belgesini Aydın İmar A.Ş. İdari İşler Sorumlusu Ali Büke'ye verdi. - AYDIN

ODTÜ Teknokent, Aydın, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:23:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ Teknokent'te ilk proje sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]