ADÜ Teknokent'ten, 2020'de 620 bin dolarlık ihracat yapıldı

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş (ADÜ Teknokent) Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem, 4 yıl önce kurulan teknokentlerinde faaliyet gösteren firmaların geçen yıl toplam 620 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştığını bildirdi.

Prof. Dr. Cemal İyem, gazetecilere, Adnan Menderes Üniversitesi Yerleşkesinde kurulu teknokenti tanıttı.

Prof. Dr. İyem, yaptığı açıklamada, teknokentte bulunan 54 aktif firmadan 37'sinin girişimci firma olduğunu, buradaki firmaların büyük başarı hikayelerine imza atacağına inandığını söyledi.

Özellikle tarım, sağlık turizmi ve enerji alanlarında tematik teknopark olma yolunda ilerlediklerini aktaran Prof. Dr. İyem, şöyle devam etti:

"Şu an bölgemizde 200 milyona yakın bir işlem hacmine ulaşmış durumdayız. Geçen yıl 620 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. kısa bir zaman içerisinde teknoparklar arasında en hızlı gelişen teknopark olma yolunda önemli emin adımlarla ilerlemektedir. Şu ana kadar 200'e yakın proje yürüttük. Yüzde 90'lık bir başarı oranında ilerlemiş durumdayız."

Bölgede yüzde 97'lik doluluk oranına ulaştıklarını vurgulayan Prof. Dr. İyem, kısa zamanda Türkiye'deki ilk 30 teknopark arasında olmayı istediklerini sözlerine ekledi.