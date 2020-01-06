ADÜ Teknokent'ten bir TÜBİTAK başarısı daha - Son Dakika
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ADÜ Teknokent'ten bir TÜBİTAK başarısı daha

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir' in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü, Genel Müdürlüğünü Doç. Dr. Cemal İyem' in yaptığı ADÜ Teknokent başarılarına devam ediyor.

ADÜ Teknokent'ten bir TÜBİTAK başarısı daha, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir' in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü, Genel Müdürlüğünü Doç. Dr. Cemal İyem' in yaptığı ADÜ Teknokent başarılarına devam ediyor.


TÜBİTAK'ın girişimcilere 200 bin TL hibe desteği sağladığı BİGG programı kapsamında Ankara'da gerçekleşen son aşamada ADÜ Teknokent girişimcilerinden Doç. Dr. Emine Gerçek ile Ege Üniversitesi'nden Öğr. Üy. Dr. Nurdan Akçay Didişen'in yaptığı ortak proje, 200 bin TL'lik hibeyi almaya hak kazandı.


TÜBİTAK 1512 BİGG proje çağrısı kapsamında TÜBİTAK'a gönderilen 11 projeden 6 tanesi destek almaya hak kazandı. Daha önce İzmir'de Yaşar Üniversitesi'nde 2. ön eleme aşaması gerçekleştirilen, 25 girişimci arasından 9 girişimcinin seçildiği TÜBİTAK 1512 BİGG proje çağrısı kapsamındaki bu programda, ADÜ Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Gerçek ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Akçay Didişen' in birlikte yaptıkları proje, 200 Bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.


TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında, uygulayıcı kuruluş çağrısı Yaşar Üniversitesi ve ADÜ Teknokent bünyesinde Mart 2019 itibarıyla girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirmekte, uygun bulunan iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirerek nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağlamaktadır. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
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