ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin yararına etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin yararına etkinlik düzenlendi - Son Dakika

ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin yararına etkinlik düzenlendi

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Kermes, Tıp Fakültesi Dekanlığı bahçesinde gerçekleşti.

ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin yararına etkinlik düzenlendi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Kermes, Tıp Fakültesi Dekanlığı bahçesinde gerçekleşti.


Tıp Fakültesi öğrencilerinin yararına düzenlenen etkinliğe; öğretim üyeleri, akademik ve idari personel katıldı.


Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Şen; "Mum dibine ışık verir anlayışından hareketle öğrencilerimize destek olmak için bir araya geldik. Amacımız Tıp Fakültesinde okuyan beş kız öğrencimize, 12 ay boyunca 250'şer liradan oluşan bir burs vermek. Burs alan öğrencilerimizin isimleri sadece Dekanlık tarafından biliniyor. Kermesimiz çeşitli yiyecek ve yağlı boya tablolarından oluşuyor. Burada satışa sunduğumuz her şey öğretim üyelerimiz tarafından destek amaçlı, el emeğiyle yapıldı" dedi.


Öğretim üyelerinin hazırladığı el işleri, yağlı boya tablo ve yiyeceklerin sunulduğu kermes yoğun ilgi gördü. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:12 Kaynak: İHA
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