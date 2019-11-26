Son Dakika Haberleri: ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde intramüsküler enjeksiyon ile ilaç uygulama eğitimi...
Son Dakika Güncel ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde intramüsküler enjeksiyon ile ilaç uygulama eğitimi... - Son Dakika

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde intramüsküler enjeksiyon ile ilaç uygulama eğitimi...

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Eğitim Hemşireliği'nin 2019-2020 yıllık eğitim planına göre düzenlediği 'intramüsküler enjeksiyon ile ilaç uygulama" eğitimleri gerçekleştirildi.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde intramüsküler enjeksiyon ile ilaç uygulama eğitimi..., System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Eğitim Hemşireliği'nin 2019-2020 yıllık eğitim planına göre düzenlediği 'intramüsküler enjeksiyon ile ilaç uygulama" eğitimleri gerçekleştirildi.


1, 8, 15, 22 Kasım tarihlerinde öğretim üyeleri bloğu seminer salonunda Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülengün Türk tarafından verilen eğitimlerde, hemşirelik uygulamalarının temelinde yer alan ilaç uygulamaları hakkında bilgiler verildi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:32 Kaynak: İHA
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