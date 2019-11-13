ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlıkta kalite standartları toplantısı

Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 5 ile ilgili bilgilendirme toplantısı Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi ek bina seminer salonunda gerçekleşti.



Hastane Müdür Yardımcısı ve Kalite Direktörü Atilla Karadaş ve Kalite Birim Sorumlusu Ferda Tuna'nın sunumlarıyla gerçekleşen toplantıya, Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Doç.Dr.Tolga Ünüvar,Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, kaliteden sorumlu öğretim üyeleri ve birim sorumluları katıldı.



Hastane Müdür Yardımcısı Atilla Karadaş ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin vizyonunu "Sağlık hizmetinde güncel bilgi ve en son teknolojiyi sunmak, modern ve şeffaf anlayışın hakim olduğu hastane yönetimi sayesinde, verimlilikle birlikte hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, hasta hakları ve memnuniyetini ön planda düşünmek, uluslararası düzeyde tanınan bir kuruluş olmaktır" sözleriyle belirtirken misyonunu ise; bulunduğu bölgede toplumun ruh ve beden sağlığının korunmasını, 3. Basamak sağlık kuruluşu olarak üst düzeyde tanı, tedavi, hizmetin çağdaş bilgi ve teknoloji kullanarak sunulmasını sağlayarak, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile bölgenin fark oluşturan sağlık merkezi olmak olarak aktardı.



Atilla Karadaş ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin kalite politikasının; kalite odaklı, hasta ve çalışan memnuniyetini en iyi seviyeye getirmeye odaklanan, çalışmalarında adil, güvenilir, liyakate önem veren, planlama yaparak ölçerek yönetmeyi hedef alan, bölgenin tercih edilen üniversite hastanesi olmak olduğunu belirtti.



Sağlıkta Kalite Standartlarına göre hastanede bulunan komiteler ve ekipleri tanıtan Atilla Karadaş, hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda kurulan ve kalite birimi ile dolaylı çalışan komiteler, bina turu ziyaretlerinde tespit edilen genel sorunlar hakkında bilgi verdi.



Atilla Karadaş, kalitenin bir ekip çalışması olduğunu vurguda bulunarak kalite çalışmalarında, kalite sorumlularının desteğini beklediğini belirtti.



Kalite Birim Sorumlusu Ferda Tuna; Sağlıkta kalite standartlarında olması gereken hususlarda neler yapılabileceği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği, eksiklikler ve bunların nasıl düzeltilebileceği ve birim sorumlularına büyük iş düştüğünü belirterek konuyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme yaptı.



Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi. - AYDIN