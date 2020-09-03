Aydın Valiliği himayesinde gerçekleşen toplantıya, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat , ADÜ Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun ve Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Müdürü Doktorant Bircan Kayacan katıldı.

Yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi hakkında Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Valiliği arasında toplantı düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › ADÜ ve Aydın Valiliği, Adnan Menderes Müzesi için bir araya geldi - Son Dakika

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