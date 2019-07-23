ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Cavit Kum oldu
1 saat önce
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi yeni Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum oldu.
Adnan Menderes Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:59 Kaynak: İHA
(ADÜ) Veteriner Fakültesi yeni Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum oldu.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir ve Veteriner Fakültesi personelinin katılımıyla gerçekleşen törende, Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy Dekanlık görevini Prof. Dr. Cavit Kum'a devretti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Veteriner Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Cavit Kum'a yeni görevinde başarılar dileğinde bulundu. - AYDIN
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