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ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Cavit Kum oldu

1 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi yeni Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum oldu.

ADÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Cavit Kum oldu, System.String[]
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi yeni Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum oldu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Veteriner Fakültesi personelinin katılımıyla gerçekleşen törende, Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy Dekanlık görevini Prof. Dr. Cavit Kum'a devretti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Veteriner Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Cavit Kum'a yeni görevinde başarılar dileğinde bulundu. - AYDIN
Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:59 Kaynak: İHA
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