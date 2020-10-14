ADÜ Veteriner Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti - Son Dakika

ADÜ Veteriner Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti

14.10.2020 09:47
ADÜ Veteriner Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi tarafından yeni kayıt olan öğrencilere yönelik olarak düzenlen oryantasyon eğitimi, online olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi tarafından yeni kayıt olan öğrencilere yönelik olarak düzenlen oryantasyon eğitimi, online olarak gerçekleşti.

91 öğrencinin erişimi ile gerçekleşen eğitimde, öğrencilerden gelen sorular cevaplandırılarak ADÜ'nün ve fakültenin idari, akademik yapılanması ve altyapı olanakları ile ilgili bilgi verildi. Eğitim, öğrencilere başarılı bir yıl geçirmeleri temennilerinde bulunulmasıyla sona erdi. - AYDIN

ADÜ Veteriner Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti
ADÜ Veteriner Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Veteriner Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti - Son Dakika

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