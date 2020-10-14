ADÜ Veteriner Fakültesi oryantasyon eğitimi gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi tarafından yeni kayıt olan öğrencilere yönelik olarak düzenlen oryantasyon eğitimi, online olarak gerçekleşti.

91 öğrencinin erişimi ile gerçekleşen eğitimde, öğrencilerden gelen sorular cevaplandırılarak ADÜ'nün ve fakültenin idari, akademik yapılanması ve altyapı olanakları ile ilgili bilgi verildi. Eğitim, öğrencilere başarılı bir yıl geçirmeleri temennilerinde bulunulmasıyla sona erdi. - AYDIN