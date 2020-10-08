ADÜ Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı muafiyet ve seviye belirleme sınavı gerçekleşti - Son Dakika

Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfları için İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlık sınıfı muafiyet ve seviye belirleme sınavı (YDYS) Aydın Menderes Derslikleri'nde gerçekleşti.

Sınav, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Aydın başkanlığında akademik ve idari personelin katılım ve desteğiyle pandemi koşullarına uygun olarak düzenlendi. Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Aydın sınavla ilgili olarak, "Bu yıl pandemi olmasına rağmen daha geniş bir katılımla, pandemi koşullarına uygun olarak, hijyen koşullarına bağlı kalarak sınavımızı gerçekleştirdik. Muafiyet hakkı kazanan öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyorum, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesine katılan bütün öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN