ADÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı başarıyla yapıldı - Son Dakika

ADÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı başarıyla yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve ülkemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (ADÜYÖS) Ankara, İstanbul ve Aydın olmak üzere üç ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve ülkemizde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin belirlenmesi için gerçekleştirilen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (ADÜYÖS) Ankara, İstanbul ve Aydın olmak üzere üç ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti.

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Bu yıl 56 farklı ülkeden 1137 öğrenci adayının katıldığını sınavla ilgili açıklama yapan ADÜ Rektör Yardımcısı ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Koordinasyonundan Sorumlusu Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in göreve geldiğinden bu güne, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yabancı uyruklu öğrenci politikalarına bağlı ve tüm sınavların titizlikle gerçekleştirildiğini söyledi.


Seneye hedef ADÜYÖS'ü dünyanın farklı merkezlerinde gerçekleştirmek


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, yabancı uyruklu öğrencilerin en nitelikli olanlarının ADÜ için seçildiği ADÜYÖS'de bu yıl YÖK'ün önerisi üzerine kontenjan artırımı yapıldığını ifade ederek; "Öğrencilerin iyi eğitimle mezun olmaları hedefini taşıyoruz. Sınavımızı sıkı tedbirler ile gerçekleştirdik. Bu kapsamda maske ve dezenfektan dağıtımı, ateş ölçümleri yapıldı. Önceden dezenfekte edilen sınıflarda öğrenciler sosyal mesafeye uygun bir şekilde aralıklı olarak oturdu" dedi.


ADÜYÖS sonucunun ülkemizde birçok üniversite tarafından tanındığını ve ADÜ'nün bu konuda bir marka olma yolunda ilerlediğini belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, gelecek yılki hedefin ADÜYÖS'i dünyanın farklı merkezlerinde gerçekleştirmek olduğunu aktardı.


Sınav değerlendirmede ADÜ örnek bir uygulama gerçekleştiriyor


Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ADÜ'de sadece doğru yanlış sayılarına bakılmadığını Madde Tepki Kuramı (MTK) doğrultusunda öğrencilerin yetenek puanlarının da ortaya konulduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öksüz, "Üniversitemiz bu sınavda uyguladığı ölçme ve değerlendirme yöntemi ile örnek bir uygulama gerçekleştiriyor. Öğrenciler elbette yaptıkları doğru ve yanlış sorulara göre değerlendiriliyor, ancak her bir soru kendi içerisinde madde güçlüğü ve özellikle madde ayırt edicilik değeri bağlamından farklılaşarak toplamda öğrenciye ait bir yetenek puanı elde ediliyor. Zor ve ayırt ediciliği yüksek soruları yapan öğrencilerin yetenek puanı, kolay ve ayırt ediciliği düşük soruları yapan öğrencilerden daha yüksek oluyor. MTK Yöntemini Türkiye'de bildiğim kadarıyla ilk olarak biz uyguluyoruz. Önümüzdeki yıllarda ÖSYM dahil birçok kurumda kullanılmaya başlanmasını bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı başarıyla yapıldı - Son Dakika
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