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ADÜ'ye 328 yeni kadro

42 dakika önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 328 öğretim elemanı kadrosu ihdas edildi.

ADÜ'ye 328 yeni kadro, System.String[]
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 328 öğretim elemanı kadrosu ihdas edildi.

İlgili kararname Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. ADÜ'ye 328 öğretim elemanı kadrosu ihdas edildi. Kadrolardan 140'ı araştırma görevlisi, 60'ı doçent, 53'ü öğretim görevlisi, 50'si profesör, 25'i doktor öğretim görevlilerinden oluşuyor. Kadro müjdesini AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kararnamenin görsellerini paylaşan Savaş, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitemize (ADÜ) ihdas edilen 328 öğretim elemanı kadrosu ilimize ve üniversitemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:06 Kaynak: İHA
Adnan Menderes Üniversitesi, Adnan Menderes, Aydın, Güncel
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