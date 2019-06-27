ADÜ'ye 328 yeni kadro
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 328 öğretim elemanı kadrosu ihdas edildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:06 Kaynak: İHA
'ne (ADÜ) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 328 öğretim elemanı kadrosu ihdas edildi.
İlgili kararname Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. ADÜ'ye 328 öğretim elemanı kadrosu ihdas edildi. Kadrolardan 140'ı araştırma görevlisi, 60'ı doçent, 53'ü öğretim görevlisi, 50'si profesör, 25'i doktor öğretim görevlilerinden oluşuyor. Kadro müjdesini AK Parti
Aydın Milletvekili Mustafa Savaş
sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kararnamenin görsellerini paylaşan Savaş, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Aydın Adnan Menderes
Üniversitemize (ADÜ) ihdas edilen 328 öğretim elemanı kadrosu ilimize ve üniversitemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN
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