ADÜ Yenipazar MYO'da 'Sigortacılıkta Acentecilik' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu'nda tarafından düzenlenen "Sigortacılıkta Acentecilik" konferansı, yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.



Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen konferans, kendisi sigorta şirketlerinde bölge müdürlüğü düzeyinde görevler yapmış aynı zamanda oto kaza branşında sigorta eksperi ve sigorta tahkim hakemi olan Mustafa Meriç'in sunumuyla gerçekleşti.



Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta Meriç, öğrencilere sigortacılıkta acentecilik ve şube acenteciliği, kimlerin sigorta acentesi kurucusu olabileceği, sigorta acentesi için fiziki ve sermaye yeterliliğinin ne anlama geldiği, teknik personel olma, deneyim süreleri ve Türkiye'de sigortacılığın geleceği konularında bilgi verdi.



Soru cevap bölümünün ardından Mustafa Meriç'e katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verilmesiyle program sona erdi. - AYDIN