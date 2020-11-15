ADÜ Ziraat Fakültesi AR-GE, Sanayi İş Birliği ve Danışmanlık Hizmetleri ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

ADÜ Ziraat Fakültesi AR-GE, Sanayi İş Birliği ve Danışmanlık Hizmetleri ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor

15.11.2020 11:10
ADÜ Ziraat Fakültesi AR-GE, Sanayi İş Birliği ve Danışmanlık Hizmetleri ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi eğitim ve öğretimin yanında yaptığı AR-GE, sanayi iş birliği ve danışmanlık hizmetleri ile ülke ekonomisine ve çiftçiye önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi eğitim ve öğretimin yanında yaptığı AR-GE, sanayi iş birliği ve danışmanlık hizmetleri ile ülke ekonomisine ve çiftçiye önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

ADÜ Ziraat Fakültesi'nde, özellikle pandemi döneminde yapılan üretimin yanında, toplam 26 firmaya 90 adet tarımsal alet ve ekipmanın onaylama testi, 11 firmaya 11 danışmanlık hizmeti, 4 firmaya 7 rapor, 2 yerel belediyeye proje danışmanlığı, 3 firmaya 34 adet farklı kültür bitkilerinde pestisit ruhsatlandırma raporu, 64 adet toprak ve 33 adet su analizi ve 12 adet zararlı ve hastalık teşhis işlemleri gerçekleşti.

"Fakültemiz, Tarımın Öncüsü Olmak için Çalışıyor"

ADÜ Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ziraat Fakültesi'ne gönderilen tarım alet ve ekipmanlarının testlerinin yapılmasında önemli bir merkez haline geldiklerini söyledi. Toprak, bitki ve su analiz işlemlerinin 2021 yılında artması ile ilgili gerekli çalışmaları planladıklarını ifade eden Prof. Dr. Gençsoylu, pandemi sonrasında üreticiler ile daha fazla birlikte olmak istediklerini ve tarımın öncüsü olma yolunda çalıştıklarını ifade etti. - AYDIN

ADÜ Ziraat Fakültesi AR-GE, Sanayi İş Birliği ve Danışmanlık Hizmetleri ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor
ADÜ Ziraat Fakültesi AR-GE, Sanayi İş Birliği ve Danışmanlık Hizmetleri ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor
ADÜ Ziraat Fakültesi AR-GE, Sanayi İş Birliği ve Danışmanlık Hizmetleri ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Ziraat Fakültesi, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Ziraat Fakültesi AR-GE, Sanayi İş Birliği ve Danışmanlık Hizmetleri ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika


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