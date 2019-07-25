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ADÜ Ziraat Fakültesi ile Pakistan Üniversitesi iş birliği yapacak

31 dakika önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ile Pakistan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ADÜ Ziraat Fakültesi ile Pakistan Üniversitesi iş birliği yapacak, System.String[]
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ile Pakistan Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Pakistan Faisalabad Ziraat Üniversitesinde Mevlana Değişim Programı'ndan sorumlu Doç. Dr. Zubair Aslam, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, Doç. Dr. Zubair Aslam ile birlikte Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında çalışmalar yürütecek olan Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk, Öğr. Gör. Kayhan Yılmaz ve Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Göçmez bulundu.

Bilime ve üretkenliğe her zaman açık olduklarını belirten ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Üniversite olarak bu noktada tüm imkanların sağlanabileceğini söyledi. Ziyarette, ADÜ ile Pakistan Faisalabad Ziraat Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı ve Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında imzalanacak protokolün her iki Üniversite arasındaki ilişkiyi güçlendireceği konuşuldu.

Anlaşma kapsamında Pakistan'da öğrenim gören öğrencilerin ve faaliyete katılan öğretim elemanlarının oldukça iyi şartlarda ağırlandıklarını ifade eden Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Korkmaz Bellitürk, Pakistan'da kendi öğrencileri için sağlanan imkanları ve birlikte yürütecekleri projenin içeriğini aktardı.

Ziyarette, Üniversite ile Pakistan Faisalabad Ziraat Üniversitesi arasında imzalanacak protokol sonrasında, ADÜ Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Göçmez koordinatörlüğünde proje yürütüleceği konusu da görüşüldü. - AYDIN
Adnan Menderes Üniversitesi, Pakistan, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:52 Kaynak: İHA
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