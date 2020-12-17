ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti - Son Dakika

ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti

17.12.2020 15:57
ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti, System.String[]

Aydın tarımına yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, üretim zincirine bir yenisini daha ekleyerek Ziraat Fakültesi Kampüsü'nde 'Kaşar Üretim Tesisi' açılışını gerçekleştirdi.

Aydın tarımına yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, üretim zincirine bir yenisini daha ekleyerek Ziraat Fakültesi Kampüsü'nde 'Kaşar Üretim Tesisi' açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan açılış töreninde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, tarım kenti Aydın'da Ziraat Fakültesi'nin kendine tahsis edilmiş tarım alanlarında ve hayvancılık ünitelerinde ortaya koyduğu kıymetli hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ziraat Fakültesi'nde, fikrin ürüne, ürünün katma değere dönüştürüldüğü önemli bir etkinliğe daha imza atıldığını belirterek, "Pandemi sürecinde tarım sektörü, hem uluslararası örgütler hem de karar vericiler nezdinde en fazla öne çıkan gündemlerden biri oldu. Küresel Salgın, tarım ve gıdaya erişim sorunlarını yakıcı biçimde tüm ülkelerin gündemine taşıdı. Pandeminin dünya çapında kentsel gıda sistemlerini ve tedarik zincirlerini sekteye uğrattığı; kentsel nüfusun; gıda güvenliğini ve beslenme durumunu etkilediği kritik dönemde, gıda bulunabilirliği, gıdaya erişilebilirlik ve satın alınabilirlik gibi zorluklara maruz kalınmaması için üniversite olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Eğitim ve üretimi bir arada gerçekleştiriyoruz"

Sözlerini sürdüren Aldemir, "Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim ve üretimi bir arada gerçekleştiren güzel bir modelle örnek teşkil eden bu tesisi, ekmeğini yiyip havasını soluduğumuz bu güzel şehre; onun güzel insanının, hizmetine sunuyoruz. 1 Ocak'tan itibaren yeni aldığımız ticari markamız olan 'Ziraat Çiftliği' markası ile ADÜ olarak Haksız rekabet koşulları oluşturmadan tüm ürünlerimizi piyasaya sunacağız. Bu güzel projeye emeği geçenlere, akıl teri ve alın teri dökenlere, huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyor; hayırlı olmasını temenni ederek hepinize hürmet ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Rektör Aldemir'in konuşmalarının ardından sunumunu yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, göreve geldikleri günden bugüne Ziraat Fakültesi'ni kalkındırmak ve geliştirmek için yaptıkları çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Gençsoylu, "İki yıl içerisinde Ziraat Fakültesi cirosunu ikiye katlayarak yüzde 100'lük bir artış sağladık. Pandemi döneminde olmamıza rağmen fakültemize seviye atlattık. Ziraat Fakültesi, bitkisel üretimin yanında hayvansal üretim de gerçekleştiriyor. Kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz sütleri kendi tesislerimizde değerlendiriyoruz. Bu tesisimizde süt ve süt ürünleri üretimimize bugün kaşar ve örgü peynirimizi de ekliyoruz. Üniversitemizin ve kendi döner sermayemizin katkılarıyla hayata geçirdiğimiz tesisimiz Üniversitemize, İlimize ve Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin açılışını gerçekleştiren protokol, tesisi gezerek üretim süreci ile ilgili bilgi aldı. Etkinlik sonrası tesiste üretilen kaşar ve örgü peyniri davetlilere hediye edildi. - AYDIN

ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti
ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti
ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti
ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti
ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti
ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti
ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı
Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi         
15:51
Hemşirelere Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim         
15:29
Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı         
15:09
"HDP kapatılsın" tartışmasına Doğu Perinçek de katıldı! Devlet Bahçeli'ye destek verdi         
14:58
Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı         
14:38
Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı! O anlar kamerada Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı! O anlar kamerada         
14:12
Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş         
13:54
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük         
12:37
İbrahim Kalın'dan İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 16:02:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ Ziraat Fakültesi Kaşar Peyniri Üretim Tesisi açılışı gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei