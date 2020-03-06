ADÜ Ziraat Fakültesi'nde kariyer planlamasının önemi konuşuldu - Son Dakika
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ADÜ Ziraat Fakültesi'nde kariyer planlamasının önemi konuşuldu

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Uygulamaları II Dersi kapsamında düzenledikleri etkinlikte, alanında deneyimli mühendisler ile öğrencileri buluşturdu.

ADÜ Ziraat Fakültesi'nde kariyer planlamasının önemi konuşuldu, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Uygulamaları II Dersi kapsamında düzenledikleri etkinlikte, alanında deneyimli mühendisler ile öğrencileri buluşturdu.


Etkinlikte, Ziraat Mühendisi Arda Akçakoca ve Demir Tarımdan Ziraat Mühendisi Halil Demir; Tarla Bitkileri dördüncü sınıf öğrencilerine iş deneyimlerini aktararak, öğrencilerin mezun olduklarında tarım sektöründe karşılaşabilecekleri zorluklar konusunda bilgi verdi.


Kariyer günü kapsamında gerçekleşen söyleşide, yeni mezun olmuş bir ziraat mühendisinin kariyer başlangıcında neler yapması gerektiğine değinen Ziraat Mühendisi Arda Akçakoca, özel sektördeki çalışma koşulları hakkında bilgiler vererek, çalışma disiplinin önemine dikkat çekti.


Ziraat Mühendisi Halil Demir ise, bir tarım bayisinin kurulması aşamasında nelerin yapılması gerektiğini anlatarak, tarım bayisi kurulduktan sonra oluşturulacak plan, program ve işleyiş hakkında bilgiler sundu. Etkinlikte, ziraat mühendisliği mesleğinde kariyer planlamasının ne kadar önemli olduğu vurgulandı. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
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