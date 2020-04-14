ADÜ Ziraat Fakültesi'nden 'Ziraat Çiftliği' markası - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, 'Ziraat Çiftliği' adıyla T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 16'ıncı maddesi uyarınca Resmi Marka Bülteni'nde yayınlandı.



Ziraat Fakültesi ürünlerinin markalaşmasında önemli adımın atıldığını belirten Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, "Ziraat Fakültesi üretim tesislerimizde, tulum ve beyaz peynir, tereyağı, lor, kesik, tavuk yumurtası, bıldırcın yumurtası, dondurma, bal, zeytinyağı gibi birçok üründe hayvansal ve bitkisel üretim yaparak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Eğitim ile üretimi birleştiren Fakültemiz ürünlerinin kalitesini tescillendirerek markalaşmasında önemli adımlar atmaktayız" dedi.



"Kaşar ve keçi peynirinin üretimine de başlıyoruz"



Önümüzdeki günlerde 'Ziraat Çiftliği' markası ile Ziraat Fakültesi ürünlerinin besin öğe değerlerinin analizinin yapılarak, vakumlu ambalajda satışlarının devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, kaşar peyniri ile keçi peynirini de yakın zamanda satışa sunacaklarını belirtti. - AYDIN