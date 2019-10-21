Son Dakika Haberleri: ADÜ Ziraat Fakültesi öğrencilerine öğrenci toplulukları anlatıldı
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ADÜ Ziraat Fakültesi öğrencilerine öğrenci toplulukları anlatıldı

43 dakika önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak, Ömer Faruk Toplantı Salonu'nda 'Öğrenci Toplulukları Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleşti.

ADÜ Ziraat Fakültesi öğrencilerine öğrenci toplulukları anlatıldı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak, Ömer Faruk Toplantı Salonu'nda 'Öğrenci Toplulukları Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleşti.


Toplantıya, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nermin Koruklu ve Öğrenci Toplulukları Sekreteri Ayşe Demir gerçekleştirdikleri sunumda, öğrencilerin aktif bir öğrencilik hayatı geçirebilmek için faydalanabilecekleri öğrenci toplulukları hakkında bilgi verdiler. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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