ADÜ Ziraat Fakültesi öğrencilerine öğrenci toplulukları anlatıldı
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak, Ömer Faruk Toplantı Salonu'nda 'Öğrenci Toplulukları Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak, Ömer Faruk Toplantı Salonu'nda 'Öğrenci Toplulukları Bilgilendirme Toplantısı' gerçekleşti.
Toplantıya, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kılıçkan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nermin Koruklu ve Öğrenci Toplulukları Sekreteri Ayşe Demir gerçekleştirdikleri sunumda, öğrencilerin aktif bir öğrencilik hayatı geçirebilmek için faydalanabilecekleri öğrenci toplulukları hakkında bilgi verdiler. - AYDIN
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