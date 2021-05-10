ADÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209-A desteği - Son Dakika

ADÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209-A desteği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri tarafından 2021 yılı içerisinde Prof. Dr. Cafer Eken'nin danışmanlığında TÜBİTAK'a sunulan iki proje, 2209-A kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri tarafından 2021 yılı içerisinde Prof. Dr. Cafer Eken'nin danışmanlığında TÜBİTAK'a sunulan iki proje, 2209-A kapsamında desteklenmeye değer görüldü. İbrahim Canözü'nün yürütücü olduğu 'Çilekte (Fragaria x ananassa Duch.)'de Kurşuni Küf Hastalığına Neden Olan Botrytis cinerea'ya Epicoccum nigrum ve Ulocladium atrum İzolatlarının Antagonistik Etkilerinin Araştırılması' ve Fatma Deniz Yılmaz'ın yürütücü olduğu 'Bazı Bitki Patojeni Fungusların Kültür Filtratlarının Hıyar, Domates ve Biberde ki Fitotoksik Etkilerinin Araştırılması' başlıklı projeler desteklenecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

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