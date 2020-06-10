ADÜ Ziraat Fakültesinden 1 yılda 3 milyon lira gelir - AYDIN - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ziraat Fakültesi bünyesinde bitkisel ve hayvansal üretimden 1 yılda 3 milyon lira gelir elde edildiğini söyledi.

Aldemir, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'la üniversite bünyesinde üretilen buğdayın hasat çalışmalarına katıldı.

Burada biçerdöveri de bir müddet kullanan Aldemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Fakültesinin üniversitenin göz bebeği olduğunu söyledi.

Aydın bölgesinde verimli olabilecek buğday tohumlarının da denendiğini aktaran Aldemir, bunlardan da önemli sonuçlar aldıklarını, hangi tohumun verimli olduğunu çiftçilere bildireceklerini ifade etti.

Üniversitelerin bulundukları bölgede liderlik görevi gördüğünü vurgulayan Aldemir, "Çeşitli Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Bölgemizin iklimi, coğrafi koşulları dikkate alınarak buğdayda en yüksek düzeyde verim alacağımız birtakım tohumların elde edilişlerine göre ve kalitelerine göre sınıflandırma yapıyoruz. Dikkat çeken sonuçlar elde ettik. Bunu ekim dönemlerinde vatandaşlarımıza duyuracağız ki maksimum verim elde etsinler." dedi.

Aldemir, şöyle devam etti:

"Üniversitelerin bölgeye ekonomik katkısı nedir sorusunu bugün burada görüyoruz. Gurur duyuyoruz. Pandemi döneminde hiç ara verilmeden, ekonomimiz sekteye uğramasın diye ziraatçilerimiz görevlerini eksiksiz yerine getirdi. Dekanımızı kutluyorum. Çok kısa sürede 2 milyon gelirimizi 1 yılda 3 milyon liraya çıkardı. Bilim yuvasında olan, raflarda olan bilgiler artık mutfağa iniyor. Çiftçimize şu ürünü ekerseniz Aydın'da bu bölgede daha fazla verim alırsınız diyeceğiz."

Kaplan ise tarımın ve çiftçiliğin çok önemli olduğunu, belediye olarak bu tür faaliyetlere her zaman destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.,