Son Dakika Haberleri: Adüaş'tan Taşınmaz Satışı İhalesi

Adüaş'tan Taşınmaz Satışı İhalesi

9 dakika önce

ANKARA (AA) – Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye (ADÜAŞ) ait Eskişehir, Zonguldak ve İzmir'deki 3 taşınmaz ihaleyle özelleştirilecek.

Adüaş'tan Taşınmaz Satışı İhalesi, System.String[]
ANKARA (AA) – Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye (ADÜAŞ) ait Eskişehir, Zonguldak ve İzmir'deki 3 taşınmaz ihaleyle özelleştirilecek.

Şirket genel müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'deki geçici teminat bedeli 5 bin lira olan 12 bin 454 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 2 bin 46,11 metrekaresi açık artırma usulüyle ihale edilecek.

Ayrıca, Zonguldak'taki yüzölçümü 2 bin 710 metrekare, geçici teminat bedeli ise 15 bin lira olan taşınmaz ile İzmir'deki yüzölçümü 10 bin 720 metrekare, geçici teminat bedeli ise 1 milyon lira olan taşınmaz ve üzerindeki yapılar da açık artırma usulüyle ihale edilecek.

Söz konusu taşınmazların ihaleleri ise 1, 14 ve 16 Şubat'ta yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:58 Kaynak: AA

Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ekonomi
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